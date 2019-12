Alles für Deutschland

Am 16. November 2019 sollte der zweite, »hochkarätig besetzte« Kongress der Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) mit Berichten von Zeitzeugen und Bürgerrechtlern stattfinden. Das Thema: »30 Jahre friedliche Revolution – das ungeliebte Wunder?« Die Zusammenkunft wurde aber kurzfristig abgesagt, angeblich wegen technischer Probleme.¹ Das ist sicher kein Verlust für die politische Kultur Deutschlands, in der jetzt DES als jüngste politische Stiftung mitmischt und schon einige politische Duftmarken gesetzt hat. Die von der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach geleitete Einrichtung steht laut Selbstauskunft »ideell der Alternative für Deutschland (AfD) nahe« und will sich »für die Festigung und Erneuerung der Demokratie durch mehr direkte Bürgerbeteiligung und durch weniger EU-Bevormundung« einsetzen.

Politische Bildung soll dabei »Kernanliegen« sein. Die hat die AfD sowieso seit einiger Zeit zu ihrem Sorgeobjekt erkoren.² Ein besonderes Augenmer...