Neues Landserheft

Seit 1867 verlegte Reclam in Leipzig die »Universalbibliothek«. 2006 schlossen die seit 1947 in Stuttgart ansässigen Nachfolger das rückeroberte Stammhaus, das in der DDR ein Sachbuch wie z. B. das des Faschismusforschers Kurt Pätzold »Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung«, eine Dokumentation des faschistischen Antisemitismus, in Hunderttausenderauflage und zu niedrigsten Preisen veröffentlicht hatte. Das ist vorbei. Dafür gibt Reclam Stuttgart seit 2018 die Reihe »Kriege der Moderne« gemeinsam mit dem »Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr« heraus. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, schreibt heute über »Moderne«. Die auf Dummen- und Rekrutenfang geschickten Jugendoffiziere können jetzt die Reclam-Reihe zur Anschauung mitbringen, vielleicht auch zum Mitnehmen. Die 14,95 Euro pro Exemplar fallen im Rüstungsetat kaum auf.

Sehr geeignet fürs Anfixen von Jugendlichen ist der in der Reihe erschienene Band des Militärhistorik...