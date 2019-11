Der Meinungsfreiheit eine Gosse

Dieser Tage erscheint in der Edition Tiamat der Band »Die Gleichschaltung der Erinnerung« mit Kommentaren des 1997 verstorbenen Publizisten Eike Geisel, dem die vorliegenden Texte entnommen sind. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die Befreiung von den Befreiten

Es gab in der deutschen Nachkriegsgeschichte mal eine kurze Zeit, da nährte sich die Empörung über die bestehenden Verhältnisse am Hass auf deren Herkunft. In der Bundesrepublik war kurzfristig einmal ein Bewusstsein darüber vorhanden, woher diese Gesellschaft kam und weshalb sie so beschaffen war, dass sie von der Ermordung von sechs Millionen Juden umstandslos zur Herstellung von sechs Millionen Volkswagen übergehen konnte.

50 Jahre nach Kriegsende freilich sieht es aus, als gäbe es nur noch Klippschüler. Wie anders soll man verstehen, dass selbst Leute, die es einmal besser wussten, nun rätseln, ob der 8. Mai 1945 ein Datum der Befreiung oder ein Tag der ...