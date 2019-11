Die reale Gefahr

Kollegen der Nationalversammlung! Eure Arbeit ist sehr hart. Als wir uns den wachsenden Bedürfnissen gegenübersahen, die unsere Gesellschaft als Erbe der Yankee-Neokolonie am 1. Januar 1959 übernahm, träumten viele von uns davon, ein Land mit vollkommener Gerechtigkeit und totaler Unabhängigkeit zu schaffen. In dem beschwerlichen und ungleichen Kampf kam aber ein Zeitpunkt, an dem wir völlig allein blieben.

Unser Stolz ist heute, da wir kurz vor dem 50. Jahrestag unseres Sieges stehen, wohl begründet. Denn wir haben dem mächtigsten je in der Geschichte geschaffenen Imperium fast ein halbes Jahrhundert widerstanden. (…)

Das, was die internationale Presse in den vergangenen Tagen in ihren Berichten über Kuba am meisten unterstrichen hat, war der Satz, den ich am 17. dieses Monats in einem Schreiben an den Direktor der Podiumsgespräche des kubanischen Fernsehens schrieb und der besagt, dass ich nicht jemand bin, der sich an die Macht klammert. Ich kann hinzu...