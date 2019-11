Behördliche Vertuschung

Oury Jalloh – das war Mord: Für diese Aussage, die Demonstranten zum 15. Todestag des Geflüchteten am 7. Januar 2020 erneut auf Plakaten durch Dessau tragen werden, gibt es inzwischen viele Belege. Der damals in Deutschland lebende Sierra-Leoner Oury Jalloh war von der Polizei nach einer Personenkontrolle in Gewahrsam genommen worden. Wenige Stunden später war er tot. Verbrannt in der Gewahrsamszelle im Keller des Dienstgebäudes des Polizeirevier Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Brandexperten, Mediziner, Chemiker und Kriminologen haben einen Selbstmord nahezu ausgeschlossen. Ein neues radiologisches Gutachten bescheinigt zudem: Jalloh wurde vor seinem Feuertod in der Dessauer Polizeizelle schwer misshandelt. Als Täter kommt weniger als eine Handvoll Beamte in Frage. Doch die Justiz weigert sich weiterhin, die Spuren zu verfolgen. Das Verfahren bleibt eingestellt, zuletzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Sachsen-Anhalt eine Beschwerde der Hinterbliebenen ab...