Rjasanow-Preise vergeben

In Erinnerung an den russischen Forscher und Begründer der ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), David Rjasanow (1870–1938), vergibt der Berliner Verein zur Förderung der MEGA-Edition e. V. alle zwei bis drei Jahre einen nach ihm benannten Preis an junge Wissenschaftler. Drei Tage vor dem 199. Geburtstag von Friedrich Engels war es am Montag wieder soweit: Der 1986 in Ankara geborene Philosoph Kaan Kangal (Universität Nanjing, China) nahm ihn aus den Händen von Rolf Hecker, Vorstandsmitglied des Fördervereins, während einer Tagung zur internationalen Rezeption von Marx und Engels in den Räumlichkeiten der Berliner »Hellen Panke«, der regionalen Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Empfang. Zuvor hatte Kangal über »Marx’ ›Bonner Hefte‹ im Kontext« referiert und dargelegt, dass diese Manuskripte aus den Jahren 1841/1842 wahrscheinlich nicht in der Universitä...