Die Ethnologen Katharina und Michael Rutschky haben nie eine Waschmaschine besessen, sie gingen lieber in den nächsten Kreuzberger Waschsalon. Dort machten sie interessante Beobachtungen. Aber auch die Waschmaschine selbst ist interessant. Hierzulande kann fast jeder mindestens eine Waschmaschinengeschichte erzählen – auf Anhieb, und es hat auch fast jeder Haushalt eine Maschine. Waschmaschinen-Gemeinschaftskeller, Haus-Waschsalons quasi, werden nach und nach stillgelegt. Ein Ding von gestern. Wäschereien für alle gab es zum Beispiel in den ersten modernen Bergarbeitersiedlungen in und bei Kattowitz (heute: Katowice). Und in einem Buch von Christian Signol über das Leben der 2016 gestorbenen französischen Schäferin Marie des Brebis heißt es: »Zwar akzeptierte sie es, dass ihre Kinder ihr eine Waschmaschine kauften, sie ging aber weiterhin zum Waschplatz, ohne es ihnen je zu erzählen.«

Nicht nur, aber auch in China ist das gemeinschaftliche Wäschewaschen a...