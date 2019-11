Nachdem Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham am 10. November 2019 den Freiburger Trainer Christian Streich umgerannt hatte, setzte sich sofort und landesweit die Formulierung durch, dass Strache »umgecheckt« beziehungsweise, wie die Süddeutsche Zeitung präzisierte, »augenscheinlich in voller Absicht im Sprint umgecheckt« worden sei. Von den Sportjournalisten übernahmen unzählige Fans dieses Verb wie auf Kommando in ihre grammatikprüfungsfreien Foren: »Wer den sympathischsten Trainer der Bundesliga auf so einer asozialen Art und Weise umcheckt, verdient eine 5-6 Spiele-Sperre«, »es macht mich fassungslos wie ein Spieler solch eine Grenze überschreiten kann und einen Trainer umchecken kann«, »Selbstredend muss er Streich nicht so umchecken«, »Wenn jemand meinen Trainer vor meinen Augen so um...