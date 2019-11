»Tal der Tränen«

Die scheidende Landesvorsitzende der Partei Die Linke Sachsen, Antje Feiks, verabschiedete sich während der Eröffnung des Landesparteitags am Freitag mit nicht gerade schmeichelhaften Worten. Von einem »Belauerungszustand« war die Rede, der nicht »inhaltlich begründet« sei, sondern dem allein »Machtfragen« zugrunde lägen. Feiks war von vielen Seiten eine Mitverantwortung für das Debakel der Linken bei der Landtagswahl vom 1. September gegeben worden.

Seit Jahren werde im Landesverband mit »Unterstellungen und Lügen« gearbeitet, das sei »das Letzte«, so Feiks wörtlich. Zerredet werde auch der Vorschlag, eine Doppelspitze aus Susanne Schaper und Stefan Hartmann solle den Landesverband führen. In der Tat war der Zuspruch für das Duo bei der Wahl am Samstag eher mäßig. Von den 173 Delegierten stimmten trotz fehlender Gegenkandidaten in der Dresdner Messe nur 104 für Schaper und 108 für Hartmann. Damit führt erstmals eine Doppelspitze die Linkspartei im Freist...