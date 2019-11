Marx und Marxismus restlos entsorgt

Die Delegierten des Godesberger Parteitags hatten sich festgelegt: »Die Sozialdemokratische Partei ist aus einer Partei der Arbeiterklasse zu einer Partei des Volkes geworden.« Nicht allen Mitgliedern gefiel das neue Programm, in das zudem eine gehörige Portion Antikommunismus (»brutale kommunistische Herausforderung«, »die Kommunisten unterdrücken die Freiheit radikal«) aufgenommen worden war. Die verbliebenen Marxisten kritisierten die Leugnung des Klassenkampfs, die Geringschätzung der gesellschaftlichen Bedeutung des Eigentums an den Produktionsmitteln, die diffuse Bestimmung, unter welchen Umständen eine Überführung in Gemeineigentum zu erfolgen habe (»Wo mit anderen Mitteln eine gesunde Ordnung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse nicht gewährleistet werden kann, ist Gemeineigentum zweckmäßig und notwendig«), die restlose Entsorgung von Marx und Marxismus (von »Kapitalismus« ist lediglich in der Vergangenheitsform die Rede) sowie die Anbiederung a...