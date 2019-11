Durchschaubarer Opfermythos

Auch in diesem Jahr wollen Neonazis in Remagen (Rheinland-Pfalz) aufmarschieren, um ihre historischen Vorbilder zu vermeintlichen Opfern der Alliierten umzudeuten. So werden am 16. November Faschisten aus den Reihen verschiedener Kleinstparteien und »Kameradschaften« in der Kleinstadt erwartet, die einmal mehr versuchen wollen, den Opfermythos der sogenannten Rheinwiesenlager zu bemühen, um die Verbrechen der Nazidiktatur sowie ihrer Anhängerinnen und Anhänger zu leugnen bzw. zu verharmlosen.

Die »Rheinwiesenlager«, bei denen es sich um Gefangenenlager der US-amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte im Rheinland handelte, existierten von April bis September 1945. Insgesamt gab es rund 20 solcher Lager am Ufer des Rheins. Aufgrund von Epidemien, Versorgungsknappheit und katastrophalen hygienischen Zuständen starben seriösen Schätzungen zufolge 5.000 bis 10.000 deutsche Soldaten, die in den besagten Lagern inhaftiert waren.

Unter dem Motto ...