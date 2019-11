Rotlicht: Friedliche Revolution

In diesen Tagen wird der Begriff »friedliche Revolution« in der Bundesrepublik vor allem als Marketingslogan verwendet, um z. B. für die »Festivalwoche in Berlin« Kunden zu mobilisieren. Laut Tagesspiegel stellt die Berliner Senatsverwaltung für Kultur dafür zehn Millionen Euro bereit. »Revolution« hat hier ungefähr die Bedeutung wie beim Sportschuhhersteller Nike, der den »Trail-Laufschuh Revolution« anbietet, oder bei den Goebbels-Nachahmern der AfD, deren westdeutsche Kandidaten in ostdeutschen Wahlkämpfen dazu auffordern, die »friedliche Revolution an der Wahlurne« zu vollenden.

Wikipedia, für Themen wie Sozialismus oder DDR das politische Sprachregelungsorgan im Sinne des Bundesamtes für Verfassungsschutz, definiert unter »Wende und friedliche Revolution«, die Bewegung, die in der Abschaffung der DDR mündete, werde »unter Betonung der von Teilen der DDR-Bevölkerung ausgehenden gewaltfreien Initiativen, Proteste und Demonstrationserfolge auch als frie...