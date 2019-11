Zukunft mit Trabanten

Wer sein Brot heute mit Journalismus verdienen muss, ist zu bedauern. Selbst wenn wir vom Bedeutungsverlust vor allem der Print-, aber auch der audiovisuellen Medien absehen und uns aufs Inhaltliche konzentrieren, möchte man nicht gern zu denjenigen gehören, die Tag für Tag kommentieren müssen, was sich kontextlos oft überhaupt nicht kommentieren lässt, weil ein Zusammenhang nicht sichtbar ist. Hierfür wird seit mehr als drei Jahrzehnten die Parole von der »neuen Unübersichtlichkeit« bemüht, die insofern ja gar nicht mehr so neu ist. Da ist es doch hübsch, dass es Wahlen gibt. Sie wirken wie Magneten, um die herum sich Metallspäne ordnen, die vorher disparat in der Gegend lagen. Im nachhinein wird dann für einige Zeit deutlich, was bis dahin schon dagewesen ist, aber nicht zur Kenntnis genommen werden konnte.

2019 gab es fünf Möglichkeiten hierzu: die Wahlen zum Europäischen Parlament, zur Bremischen Bürgerschaft und zu den Landtagen von Brandenburg, Sach...