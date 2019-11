Kein Schach, keine Papiere

Was ist ein guter Kinostoff? Zum Beispiel die Geschichte des achtjährigen Jungen Fahim Mohammad, der mit seinem Vater aus Bangladesch nach Frankreich flieht, dort kein Asyl erhält, zeitweise auf der Straße lebt, aber dann mit zwölf in Marseille französischer Jugendmeister im Schach wird. Das also ist das »Wunder«, das der Film im Titel trägt und aus dem er, wie es im PR-Text heißt, ein »beinahe märchenhaftes Drama in wunderschönen Bildern« flicht.

Hier beginnen auch die Probleme des Films, der mit Assad Ahmed einen großartigen (Laien-)Hauptdarsteller vorweisen kann. Kino und Migration – das sind eigentlich Geschwister, und Einwandererträume vertragen sich nicht nur bei Martin Scorsese und Elia Kazan bestens mit der großen Leinwand. Auch das französische Kino setzt sich seit Jahrzehnten mit der schwierigen Lage vor allem maghrebinischer Einwanderer auseinander, etwa in den Filmen des in Tunesien geborenen Regisseurs Karim Dridi. Hier jedoch benutzt Regisse...