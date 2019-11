Dokument des Scheiterns

Am Dienstag hat Daniela Ludwig (CSU), Drogenbeauftragte der Bundesregierung, den »Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2019« in Berlin vorgestellt. Ludwig, die erst seit September im Amt ist, kündigte an, mit Gegnern wie Befürwortern des Cannabisverbotes den Dialog zu suchen. Eine klare Absage erteilte sie hingegen Befürwortern einer Entkriminalisierung sogenannter harter Drogen wie Kokain, über die derzeit vor allem in Metropolen wie Berlin diskutiert wird. Besagte Forderungen waren in der Bundeshauptstadt keineswegs nur von Selbsthilfeorganisationen, sondern etwa auch von Olaf Schremm, dem Chef der Drogenfahndung im Landeskriminalamt Berlin, erhoben worden.

Schremm hatte bereits Ende Juni gegenüber dem Tagesspiegel dazu aufgerufen, »einen neuen Umgang mit Kleinstmengen Kokain« zu finden und Eigenbedarfsregelungen auch für sogenannte harte Drogen einzuführen. Die Regierungsbeauftragte ...