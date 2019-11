Die Frontstadt zeigt ihr Gesicht

jW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Im siebten Teil der Serie blickt Stefan Huth zurück. Im Mai 1989 rief ihm ein DDR-Grenzer vom Wachturm zu: »Komm doch rüber!« Heute ist er jW-Chefredakteur.

»Was, du hast das noch gar nicht mitbekommen?« Donnerstag abend, ein Freund aus Hamburg an der Strippe. Er kann kaum fassen, dass mich die Nachricht nicht erreicht hat in meiner Studentenwohnung in Spandau. »Die Mauer ist auf! Un-glaub-lich!« Was er da sagt, klingt wie ein schlechter Scherz. Frank hat die Bilder von der Grenzöffnung im TV gesehen, das mich nicht interessiert, ich habe auch keinen Fernseher. Die Nachricht trifft mich wie ein Schlag.

Frühjahr 1989: Mit dem Ende meines Zivildienstes zog ich von München zum Studieren nach Westberlin. Für die DDR hegte ich seit langem Sympathien. Neugierig war ich und wollte wissen, wie das Leben dort...