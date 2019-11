In Stellung gegen China

Das war man in der Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr wohl nicht gewohnt. »In landestypischer Uniform und teils mit imposantem Turban gekleidet« sei die indische Delegation angereist, teilte die Einrichtung erstaunt mit, als vor annähernd zwei Wochen indische Offiziere zu einem Austausch über Ausbildungsfragen an der Elbe eintrafen. Die damaligen Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Indiens, Ursula von der Leyen und Nirmala Sitharaman, hatten im Februar ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, das nicht nur einen Austausch in Sachen Cyberkrieg sowie in geheimdienstlichen Fragen vorsah, sondern auch die Prüfung einer intensiveren Kooperation in der militärischen Ausbildung. Bislang ist die Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder ungeachtet anderslautender Absichtserklärungen noch eher dünn; das könnte sich nun aber ändern. Bereits im März, wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens, reiste Bundeswehr-Generalinspekteu...