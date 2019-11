Gleiten, Rutschen, Stürzen

Der Arbeitsmarkt ist ein »Spätindikator« der Konjunktur. Im Oktober lag die offiziell ausgewiesene Zahl der Arbeitslosen zum ersten Mal seit langem nicht mehr unter ihrem Vorjahresstand. Der Trend sinkender Arbeitslosigkeit ist damit zunächst beendet. Die langsam sich vertiefende Rezession kommt auch am Arbeitsmarkt an. Die von der Bundesagentur für Arbeit erhobenen Daten untertreiben zwar systematisch das Ausmaß der Arbeitslosigkeit, die für Oktober mit 2,2 Millionen angegeben wird. Aber im Zeitvergleich geben sie dennoch die Entwicklungsrichtung wieder. Frühere Indikatoren der Konjunktur sind normalerweise die Daten zur Industrieproduktion, zum Auftragseingang, den Investitionen und vor allem der Einschätzung der Geschäftslage durch die Unternehmer und ihr Management (in Deutschland der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts).

Alle diese Datenreihen befinden sich seit einem Jahr im Abwärtstrend. Schon deshalb kann man ziemlich sicher sein, dass auch die ...