Nachschlag: Kotzen in der Keimzelle

Wenn Männer Bier trinken und der Hybris verfallen … Studentenverbindungen tun das nun schon fast 200 Jahre lang. Sie übergeben sich, singen alte Nazilieder und sagen Sätze wie »Die Frau ist ein Wesen, das man mit schützenden Händen zu halten hat«. Was da eben so unter dem Deckmantel akademischer Weihen an...