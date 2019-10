»Die Bedingungen werden günstiger«

Wir veröffentlichen an dieser Stelle einen leicht bearbeiteten Auszug aus einem Gespräch, das unser Autor Rainer Werning mit José Maria Sison geführt hat und das in diesen Tagen unter dem Titel »Ein Leben im Widerstand – Gespräche über Imperialismus, Sozialismus und Befreiung« in deutscher Sprache erscheint. Sison war von 1968 bis 1977, dem Jahr seiner Verhaftung, Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP). Zudem war er Vorsitzender der Militärkommission der CPP, die am 29. März 1969 die Neue Volksarmee (NPA) gründete, die bis heute den bewaffneten Kampf gegen die wechselnden philippinischen Regime führt. Als Vertreter der CPP war Sison 1973 beteiligt an der Gründung der National Democratic Front of the Philippines (NDFP) als einer Einheitsfrontorganisation im Untergrund gegen die faschistische Marcos-Diktatur. Er ist politischer Chefberater der NDFP-Friedensdelegation, die seit 1995 mit der Regierung der Republik de...