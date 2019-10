Die Wahrheit über den 8. Spieltag

Nur selten war die Liga so ausgeglichen wie in dieser Saison. Jeder scheint jeden schlagen zu können. Wer beim Wetten auf Wahrscheinlichkeit setzt, liegt damit zur Zeit garantiert falsch. Auch am Wochenende gingen die meisten Spiele überraschend aus. Allen voran das glückliche Dortmunder 1:0 gegen den Tabellenführer aus Gladbach. In der ersten Halbzeit lieferte Manuel Akanji (BVB) eine präzise Vorlage für Breel Embolo (BMG), der herausstürzende Roman Bürki konnte die Situation nur mit großem Risiko klären, und bald darauf musste der BVB-Keeper ein weiteres Mal alles aufbieten, um den allein auf ihn zulaufenden Gladbacher Stürmer zu stoppen.

Die Dortmunder Abwehr ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Sie musste allerdings wieder einmal umgestellt werden. Achraf Hakimi wurde von Trainer Lucien Favre in die Offensive beordert, wo er weitgehend wirkungslos blieb, weil seine Stärken auf der Außenbahn liegen – nur wenn Hakimi von hinten Schwung und Schnelligkeit ...