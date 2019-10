Retourkutscher des Tages: Jorge Arreaza

Lateinamerika brodelt: In Honduras steht Staatschef Juan Orlando Hernández im Verdacht der Verwicklung in Drogengeschäfte, sein eigener Bruder wurde in den USA bereits verurteilt. In Chile geht das Militär gegen Demonstranten vor, Ecuador erlebte Massenproteste, Argentinien steht vor dem Ende des neoliberalen Regimes von Staatschef Mauricio Macri, und auch in Haiti reißen die Demonstrationen gegen die korrupte Regierung nicht ab.

Aber was ist eigentlich mit Venezuela? Lange gab es für die Massenmedien kaum ein anderes Thema als den »Machtkampf« zwischen dem selbsternannten »...