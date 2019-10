Bis Panza ihn wieder befreite

Nach der Premiere des »Don Quijote« am Wochenende im Deutschen Theater in Berlin holte großer Applaus die Schauspieler Ulrich Matthes und Wolfram Koch wieder und wieder auf die Bühne zurück – Jan Bosses Inszenierung war stimmungsvoll angenommen worden, man fühlte sich gut unterhalten und rundum zufrieden. Es war, als seien alle mit Bosses Sicht auf den Ritter von der traurigen Gestalt und der Darstellung der Mimen eins gewesen: So und nicht anders!

Ob da auch einige waren, die sich den Don Quijote weniger naiv, trotziger, männlicher und weit, weit verrückter vorgestellt hatten als Ulrich Matthes ihn gab, gekleidet wie er war im weißen Gewand mit locker übergeworfenem Kettenhemd und einer Art mit Blumen geschmücktem Helm auf dem Kopf? Was den Sancho Panza angeht, werden die meisten einen dicklichen Knecht erwartet haben, einen untersetzten bäuerlichen Kerl, den aber konnte Koch nicht verkörpern, denn er ist g...