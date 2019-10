Der Bauernaufstand von Den Haag

Nun muss schon die Armee mithelfen, den Protest der niederländischen Bauern gegen Umweltauflagen in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch blockierten in Den Haag große Militärlastwagen die Einfallstraßen in die Innenstadt. Sie sollten verhindern, dass demonstrierende Landwirte mit ihren Traktoren zum »Binnenhof« vordringen, wo Parlament und Regierung ihren Sitz haben.

Wie bereits bei der ersten Kundgebung vor vierzehn Tagen hatten sich erneut Tausende Bauern auf den Weg nach Den Haag gemacht. Sie sehen durch die neuen Maßnahmen der Regierung zur Reduzierung des Stickstoffausstoßes ihre Existenz bedroht. Zum Beispiel dürfen sie in Zukunft ihren Hof nur ausbauen, wenn in ihrem Betrieb dadurch nicht mehr Stickstoff als bisher anfällt. Das heißt, die Landwirte müssen an anderer Stelle einsparen. Außerdem steht noch eine drastische Reduzierung des Viehbestands im Raum.

In Harlingen trafen die Bauern von der Nordseeinsel Terschelling auf ihre Kolleginnen und Kolle...