Indonesien jagt Dschihadisten

Indonesiens Sicherheitsminister Wiranto kuriert in einem Krankenhaus weiter die Verletzungen aus, die ihm am 10. Oktober bei einem Attentat zugefügt wurden. Der 72jährige Exgeneral war in der Provinzstadt Pandeglang von zwei Dschihadisten mit Messern angegriffen worden. Die mutmaßlichen Attentäter, Syahril Alamsyah und seine Frau Fitri Andriana, werden nach wie vor von der Polizei verhört. Es war das erste Mal, dass ein so hochrangiger Regierungsvertreter direkt auf eine solche Weise attackiert wurde.

Hinter dem Anschlag vermuten die Behörden Indonesiens derzeit gefährlichste Dschihadistenorganisation, die »Jamaah Ansharut D...