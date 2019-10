Wien, die SPÖ-Zentrale nach der Wahl

Er wolle im Lichte des für die SPÖ katastrophalen Wahlergebnisses die Zukunft der Sozialdemokratie abschätzen, hatte Herr Groll gesagt, dies erfordere einen Besuch in der Parteizentrale in der Löwelstraße hinter dem Burgtheater. Aus der Partei seien Rufe laut geworden, die eine Neugründung forderten, die Vorsitzende wolle es aber bei einer Neuaufstellung belassen. Tatsächlich handle es sich um die schwerste Krise der SPÖ seit dem Abzug der Alliierten 1955. Der Dozent befestigte sein Rennrad an einem Straßenschild. Herr Groll bewunderte die azurblaue Maschine. Er habe sie erst vor wenigen Tagen erworben, um fünftausend Euro, erklärte der Dozent. »Das Rad wird von einer genossenschaftlichen Kooperative namens Orbea hergestellt, stammt also aus nicht entfremdeter Arbeit. Die Manufaktur liegt im Baskenland, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bilbao. Ich plane kommendes Frühjahr eine Reise in die Gegend, selbstverständlich mit dem Rad«, fügte er hinzu.

»Bem...