Elefant und Bär

Mit dem bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU als sprichwörtlichem Elefanten im Raum besinnt sich das britische Kapital wieder auf Russland als potentiellen Markt. Wie die für westliche Manager in der Russischen Föderation geschriebene Moscow Times am vergangenen Mittwoch berichtete, versammelten sich Ende September Vertreter von im Russlandhandel engagierten britischen Unternehmen zu ihrem Jahrestreffen in Moskau und rührten die Werbetrommel für diesen Markt.

Was die Redner vortrugen, unterscheidet sich im Kern nicht von dem, was die Osthandelsfraktion des deutschen Kapitals bei ähnlicher Gelegenheit vorträgt: Die Rede ist von gerade in Naturwissenschaft und Technik gut ausgebildeten Arbeitskräften, einem aufnahmebereiten Markt, einem – wenigstens in Teilen – äußerst kaufkräftigen Publikum. Es erstaunt nicht, dass es Produzenten von Oberklasseautos wie »Jaguar« und »Land Rover« waren, die dieses Loblied sangen.

Der Unterschied zu...