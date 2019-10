Mauerschütze des Tages: DDR-Gegner

Obwohl die rechte Berliner Boulevardpresse im Vorfeld eifrig die Trommel gerührt hatte, konnten die in der Hauptstadt geplanten Veranstaltungen zum 70. Jahrestag der DDR ungestört stattfinden. Mit einer Ausnahme: Am Sonnabend tauchten am Rande einer von knapp 400 Menschen besuchten Feier im Berliner Bezirk Marzahn ein paar AfD-Anhänger auf.

Im Saal hielt der letzte SED-Generalsekretär Egon Krenz eine Rede, in der er die verschwundene Republik gegen pauschale Anwürfe verteidigte. Der Berichterstatter der Berliner Zeitung, der offenbar nicht weiß, wie ein durchschnittlicher Mit...