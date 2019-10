Wohnen statt Luxus

Selbsthilfe gegen Wohnungsnot: Am vergangenen Mittwoch hielt der Allgemeine Studierendenausschuss der Goethe-Universität Frankfurt am Main eine Pressekonferenz über das Protestcamp »Mieten? Ja Wat denn?!« ab, das am Freitag zu Ende ging. Die AStA-Vorsitzende Kyra Beninga gab einen Aufschlag zur aktuellen Lage.

Das seit 2011 regelmäßig zum Beginn des Wintersemesters organisierte Camp gibt wohnungslosen Studenten die Möglichkeit, kostenlos zu übernachten. Dazu gestaltet der AStA ein Rahmenprogramm, Campus- und Stadtführungen sowie Hilfe bei der Wohnungssuche. Der AStA kann über eine Schlafplatzbörse kurzfristig Schlafplätze oder Zwischenmieten ermöglichen. Dieses Jahr nehmen 29 Studierende teil, in vergangenen Jahren waren es teils über 70 Personen.

Die Zustände hätten sich aber nicht gebessert, so Beninga, sondern die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei prekär: Etwa zwei Drittel der Studierenden hätten zu Beginn des Studiums keinen gesicherten Wohnraum. Vi...