Egners Ego

Die weltweiten Proteste am Freitag haben gezeigt, wie viele Menschen ein Ende der Nutzung fossiler Energieträger wollen. Auf der Gegenseite drohen die Profiteure des Raubbaus routinemäßig mit dem Verlust von Arbeitsplätzen oder weisen etwa darauf hin, dass man im »Braunkohleland« Brandenburg ohne Auto kaum vom Fleck kommt. Zur Geschichte dieser Region läuft heute Volker Brauns Hörspiel »Der Staub von Brandenburg« (DLF/SFB/ORB 1998; Di., 20.10 Uhr, DLF).

Absolut nicht vom Fleck kommt der Protagonist im Stück »Moment, das wird Sie interessieren!« (WDR 2008; Mi., 19 Uhr, WDR 3) des in München lebenden Autors Stefan Weigl. Die Hauptfigur will einen Vertrag mit einem Internetanbieter über dessen Hotline kündigen, was sich als unmöglich erweist. Der Callcenteragent verhandelt mit Zuckerbrot und Peitsche. Ein Hörspiel über die Dienstleistungs- und Überwachungsgesellschaft.

Ein neues Feature von Hannah Hofmann und Sven Lindholm ist »Die 13. Fee. Oder: Was Mon Ch...