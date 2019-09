»Es ist nie leicht, erster zu sein«

Auszüge eines Interviews von Februar 2017, das Sigmund Jähn junge Welt anlässlich seines 80. Geburtstages gab.

Ihre Freundlichkeit, Geduld und Nachsicht, mit der Sie nach Ihrer Zeit im All selbst die dämlichsten Fragen beantworteten, ist weithin bekannt. Das war gewiss anstrengender als der Flug.

Zumindest hinterließen die unzähligen Interviews nicht solche schmerzhaften Spuren wie der Ausflug ins All. An den Folgen der Landung laboriere ich noch heute. In der DDR war das als Berufsunfall anerkannt worden, worauf man mich teilinvalidisierte. Die Ärzte der Bundeswehr strichen mir diese soziale Sicherung. Ich hätte ja noch lachen können, wenn sie gefragt hätten: Berufsunfall? Ist Kosmonaut Ihr Beruf? Den haben Sie doch nur eine Woche ausgeübt.

Was ist denn konkret passiert?

Der Landeapparat donnert mit etwa zwanzigfacher Schallgeschwindigkeit in die Atmosphäre und muss auf etwa vier Meter je Sekunde abgebremst werden. Dafür sorgen am Ende ...