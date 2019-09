Profit statt Grundversorgung

Richtige Post-Filialen mit richtigen Post-Angestellten sind heutzutage eine Rarität. Meist wird das Versandgeschäft der Deutschen Post AG von Schreibwarenhändlern oder Kioskbetreibern nebenbei erledigt. Denn innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre wurden 5.000 von 6.000 originären Post-Niederlassungen geschlossen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervorgeht, die der dpa am Mittwoch vorlag. Selbst wenn man die irgendwo im Einzelhandel untergebrachten Hinterzimmerfilialen einbezieht, bleibt seit 2000 ein Rückgang um mehr als 900 Filialen.

Doch nicht nur der Weg zum Schalter ist weiter geworden. Auch wer die Marke schon aufgeklebt hat und nur mal eben den Brief einwerfen möchte, muss zunehmende Wegstrecken in Kauf nehmen. Denn auch das Briefkastennetz wurde deutlich ausgedünnt. Rund 20.000 gelbe Kästen wurden seit 2002 abmontiert, wie die Antwort der Bundesregierung zeigt. 110.000 sind verblieben. Der Trend is...