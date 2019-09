»Kein feindlicher Akt«

Insgesamt habe die Arbeit an seinen Memoiren sechs Jahre gedauert. Genau so lange, wie Edward Snowden nun schon im russischen Exil leben muss. Am Dienstag abend erzählte einer der prominentesten Whistleblower der Gegenwart in einer Liveübertragung auf Einladung der Zeit in der Berliner »Urania«, was ihn derzeit umtreibt. So würden Daten mittlerweile ein Eigenleben führen. Keine Information über eine Person ginge mehr verloren. Staaten wie Privatunternehmen verfügen über einen »dauerhaften Verlauf unserer Aktivitäten«, erklärte Snowden. Daher trage sein am Dienstag weltweit veröffentlichtes Buch den Titel »Permanent Record«.

Mit dem per Webcam zugeschalteten Exilanten sprach der Zeit-Journalist Holger Stark, der für das Blatt Teile der zahlreichen geheimen Regierungsdokumente aufbereitet hatte, die Snowden im Jahr 2013 ausgewählten Journalisten und Medienhäusern übergeben hatte. Als Systemadministrator eines privaten Vertragspartners der US-Geheimdienste C...