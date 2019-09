Demokratische Miliz

Eine wesentliche treibende Kraft in den ersten Wochen der Revolution von 1918/19 in Deutschland waren die Matrosen der Hochseeflotte, die Ende Oktober/Anfang November 1918 die Aufstandsbewegung eingeleitet hatten. Entlang der deutschen Küste von Emden bis Königsberg – und darüber hinaus in vielen Städten Norddeutschlands – blieben die »roten Matrosen« bis ins Frühjahr 1919 ein politischer Faktor. Der einzige Ma­trosenverband, der auch heute noch ein bisschen bekannt ist, war die Volksmarinedivision (VMD) in Berlin, die sich zunächst als Sicherheitstruppe konstituiert und der »revolutionären« Regierung zur Verfügung gestellte hatte.

Klaus Gietinger nennt die VMD in seiner im Unrast-Verlag erschienenen Studie die »einzig wirklich demokratische Truppe in der Geschichte Deutschlands«. Er betont, dass in der Bundesrepublik nie zu ihr geforscht wurde – in der DDR dagegen schon. Gietinger nennt die dort 1957 und 1988 erschienenen Arbeiten »bestens recherchiert u...