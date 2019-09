Nur ein Vorgeschmack

Ein umfassender Streik der Verkehrsbetriebe hat am Freitag das öffentliche Geschäftsleben in der französischen Hauptstadt Paris nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Die Arbeitsniederlegung kennzeichnete den Beginn einer landesweiten Widerstandskampagne gegen die geplante »Rentenreform« des neoliberalen Präsidenten Emmanuel Macron. Für die Opposition stellt die Rentenformel des Staatschefs – »ein Euro Rente für einen Euro Beitragsleistung« – den letzten Schritt hin zur völligen »Vernichtung des französischen Sozialstaats« dar, wie die Pariser Tageszeitung Libération in ihrer Freitagausgabe anmerkte.

Der Pariser Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Thomas Piketty hält die vom Präsidenten und seinem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Edouard Philippe so bezeichnete »Universalrente« für eine Schimäre. Die »systemische Reform« des bisher geltenden Gesellschaftsvertrags stelle einen erneuten Angriff auf die Schichten mit den niedrigen Löhnen zugunst...