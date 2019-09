Erst mal in den Fetischklub

In Chengdu ist es leicht, einen Proberaum zu finden. Vergleichsweise günstig und unkompliziert findet es jedenfalls Wang Jiao, Gitarristin der Band, die sich international »The Hormones« (荷尔蒙小姐) nennt und aus der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan stammt, Heimat von 15,7 Millionen Einwohner und einigen Pandabären. Die vier Damen mit Vorliebe für Alkohol und scharfes Essen sehen aus, als hätte sie eine der hippen Berliner Tanztempel ausgespuckt: ganz in Schwarz, mit dunklen Sonnenbrillen, weiten Stoffhosen und Sneakers, die jeden Menschen zum Paarhufer machen. Tatsächlich besuchten sie nach ihrer Landung in Deutschland zuerst einmal geschlossen die Fetischklubinstitution »Kit Kat«, um dort den Jetlag mit gepflegtem Hedonismus zu verscheuchen. Am Montag spielt das Quartett, wie sollte es auch anders sein, in der Berghain-Kantine.

Musikalisch darf man allerdings deutlich mehr erwarten als Hipster-Hype oder China-Exotismus. Klar hören sich auf Mandar...