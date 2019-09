Der Knaller und die Hausnummern

»Los Unterklassos« diese Woche selbstverständlich im Euro-­Sty le. Die EM-Qualifikation dominiert den Fußball dieser Tage, und auch wenn ein Leitsatz des seriösen Journalismus »No jokes with names« lautet, muss hier doch derjenige von Hovhannes Hambardzumyan fallen. Der Gute mit dem Wohlklingenden ist armenischer Nationalspieler und traf beim überraschenden 4:2-Sieg gegen immerhin mit einem Kaliber wie Edin Dzeko aufgelaufenen Bosnier und Herzegowinen nach 77 Spielminuten zum vorentscheidenden 3:2. In der Gruppe J rückte Armenien damit auf den dritten Rang vor und pirschte sich bis auf drei Zähler an die Finnen heran, die nach mutigem Spiel mit 1:2 gegen Italien unterlagen, das souverän auf den Gruppensieg zusteuert.

Noch etwas besser als die Armenier liegt das Team aus dem ominösen Kosovo im Rennen, das erstmals überhaupt an diesem Wettbewerb teilnimmt. In Gruppe A rückte es mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Tschechische Republik hinter Spitzenreiter Engl...