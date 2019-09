Huch, kann doch gar nicht sein. Positive Schlagzeilen über die in die Unterklassigkeit hinabgestürzte, weil völlig von Eitelkeiten und Selbstüberschätzung verseuchte Ulknudel hiesigen Fußballwesens. »Ein perfekter HSV-Tag«, titelt nach dem Wochenende der Kicker. Ein verwirrter Blick auf die Tabelle bestätigt tatsächlich: Der Hamburger SV führt das Tableau nach fünf Spieltagen mit satten drei Zählern Vorsprung an. 3:0 siegte man am Sonntag gegen Bundesligaabsteiger Hannover 96. »Eine sehr gut funktionierende Gruppe«, hatte Trainer Dieter Hecking gesehen und meinte wirklich die Mannschaft des HSV. 96-Coach Mirko Slomka lobhudelte gar: »Der HSV ist für mich der absolute Favorit. Sie haben viel Tempo und viele Spieler, die den Unterschied ausmachen können.«

Neben dem für knochentrockene Sachlichkeit stehenden Hecking, der seit dem Sommer die fußballeri...