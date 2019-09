Autolobbyistin des Tages: FAS

In zwei Wochen ist es wieder soweit: Das Schaulaufen der PS-Protze kann beginnen, die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main öffnet ihre Tore. Die Vorfreude darauf, Messehostessen in den Ausschnitt zu gaffen und den dicksten Motorblock zu küren, hält sich bei den üblichen Verdächtigen in diesem Jahr allerdings in Grenzen. Es scheint sich eine gewisse Ahnung bei den Konzernlenkern und ihren Propagandisten breitzumachen, dass die stinkenden Blechkisten nicht mehr Everybody’s Darling sind. Und so beginnt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (...