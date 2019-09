Aufschwung durch Blockade

Am 5. Juni 2017 verkündeten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain eine Wirtschaftsblockade gegen das Golfemirat Katar. Vermutlich weniger aus Überzeugung als vielmehr wegen finanzieller Abhängigkeit von Riad schlossen sich auch Jordanien und Ägypten sowie einige afrikanische Staaten diesem Schritt an. Als Grund dafür wurde genannt, dass Katar Terrororganisationen unterstütze. Dem Emirat wurde eine Liste mit 13 Forderungen übergeben, die zur Aufhebung der Blockade erfüllt werden müssten. So müsse Katar seine Beziehungen zum Iran, zur Muslimbruderschaft, zur Hisbollah und zum »Islamischen Staat« beenden. Die iranische Botschaft in Katar solle geschlossen und die Zusage an die Türkei, eine Militärbasis in Katar zu errichten, zurückgenommen werden. Auch der Fernsehsender Al-Dschasira müsse geschlossen werden, ebenso eine Reihe von Internetportalen, denen eine Finanzierung aus Katar nachgesagt wird.

Seither liegen die Botschaften ...