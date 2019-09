Flammenwalzen im Regenwald

Am nächtlichen Himmel des tropischen Regenwalds im Amazonasbecken in Brasilien leuchten Tausende und Abertausende Feuerlichter. Gigantische Rauchschwaden ziehen über dieses seit Jahrhunderten gewachsene immergrüne Buschwerk. Hier hatte die größte Artenvielfalt der Erde ihr Zuhause. Die Feuer wurden von Farmern gelegt, von denen viele von einem unstillbaren Hunger nach Ackerland getrieben werden, das sie dem Regenwald durch Brandrodung entreißen.

Politische Führer der Region wiederholen die Falschmeldungen ihrer Herren in »El Norte«, also dem Nor...