Nützliche Experten

Bürgerliche Medien bemühen neoliberale Ökonomen kubanischer Herkunft, um zu zeigen, dass die sozialistische Wirtschaftsordnung des Landes zumindest eine Mitschuld an den derzeitigen Versorgungsengpässen trägt. Ein Star dieser Szene ist Pavel Vidal, ein ehemaliger Ökonom der kubanischen Zentralbank, der mittlerweile an der elitären Jesuitenuniversität Javeriana im kolumbianischen Cali lehrt. »Seine Arbeit ist ausgesprochen nützlich«, lobte ihn der frühere Weltbank-Chefökonom Augusto de la Torre Anfang letzten Jahres in der in Miami erscheinenden Tageszeitung Nuevo Herald. De la Torre war bis 1997 Präsident der Zentralbank von Ecuador und in dieser Funktion mitverantwortlich für die stärkste Verelendung eines Landes in der Geschichte Lateinamerikas. Die von ihm vertretene neoliberale Politik hatte den Anteil der Armen in Ecuador in wenigen Jahren von 34 auf 71 Prozent der Bevölkerung ansteigen lassen.

Wenn man dessen Kommentare zu Kuba liest, ist nachvollzi...