Solange man noch kann

Ahuva Sommerfeld, 1937 in Jerusalem geboren, hat drei Leben gelebt: eines in Israel, eines in Ostafrika und eins in Deutschland. Mit Frau Stern in »Frau Stern« spielte sie die erste Filmrolle ihres Lebens. Da war sie 81 Jahre alt; kurz nach dem Ende der Dreharbeiten starb sie. Der Film handelt übrigens von einer alten Frau, die den Endpunkt ihres Lebens selbst bestimmen möchte.

Dass die Story zum Film interessanter ist als die Story des Films liegt leider nicht nur an diesen gewiss besonderen Umständen, es ist hausgemacht. Handlung als dramatische Eigenschaft findet kaum statt. Wir haben Ruhe, aber keine Exposition, Ereignisse, aber keine Dynamik. Der Film beginnt mit Frau Stern, die bereits ein Ziel hat, aber daraus folgt dann wenig. Ihr Begehren strukturiert nicht das Geschehen und bleibt eher im Hintergrund. Die Dinge passieren einfach, oft weiß man nicht, warum jetzt eigentlich. Vorgänge werden angerissen, nicht fortgesetzt, vielleicht wieder aufgenom...