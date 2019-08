Rotlicht: Mietendeckel

Über Jahre kannten die Aktienkurse börsennotierter Immobilienkonzerne nur eine Richtung: nach oben. Seit Juni verhagelt die Diskussion um den Berliner Mietendeckel die Renditeaussichten von Deutsche Wohnen und Co. Als der Mietendeckel am 18. Juni beschlossen wurde, gingen die Kurse der Konzerne auf Talfahrt. Nach einer kurzen Erholungsphase gerieten die Werte in dieser Woche erneut unter Druck. Grund war das Bekanntwerden eines ersten Gesetzentwurfs aus dem Haus von Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke), der vorsieht, die Mieten in Berlin für die nächsten fünf Jahre nicht nur nach Baualtersklassen einzufrieren, sondern gegebenenfalls auch abzusenken. Bei maximal 7,97 Euro pro Quadratmeter soll demnächst Schluss sein, ausgenommen sind Neubauten, die nach 2014 errichtet worden sind. Zuschläge für Modernisierungen sollen möglich sein, aber ebenfalls nur begrenzt, maximal 57 Cent oberhalb der Grenze von 7,97 Euro. Kaltmieten von weit mehr als zehn Euro, w...