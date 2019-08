Reisediplomatie für regionalen Dialog

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist seit Wochen in diplomatischer Mission unterwegs. In den Golfanrainerstaaten, in den skandinavischen Ländern und am Rande des G-7-Treffens im baskischen Biarritz warb er um Unterstützung für ein »Regionales Dialogforum« in der Golfregion. Das nächste Ziel des Diplomaten ist China.

Bereits im Januar 2018 hatte sich Sarif auf der Meinungsseite der Financial Times zur Rolle des Iran in der Region geäußert. Nach der Niederschlagung der islamistischen Terrororganisation »Islamischer Staat« müsse die vom Krieg verwüstete Region stabilisiert werden, schrieb er. Die Welt verändere sich in eine »nachwestliche globale Ordnung«, so Sarif weiter. Die Entwicklung in Westasien könne als Beispiel für eine regionale Sicherheitsordnung dienen. Grundlage dafür müssten die Prinzipien der UN-Charta sein. Konkret schlug Sarif in dem Beitrag die Bildung eines »Regionalen Dialogforums« vor. Daran sollten auch die europäisch...