Imperator des Tages: Donald Trump

Größenwahnsinnige Milliardäre machen nicht einfach irgendwo Urlaub. Sie kaufen sich eine Insel. Mit dem Zeigefinger gehen sie über Landkarten, wie wenn sie an den Schaufenstern der Fifth Avenue vorbeischlendern, tippen auf einen Punkt, der in der Realität aus einem Haufen Sand mit drei Palmen besteht, und schmeißen dafür einen Haufen Scheine auf den Tisch. Unter den Größenwahnsinnigen ist Donald Trump der Imperator. Also hat es der US-Präsident gleich auf die größte Insel der Erde abgesehen. Kalaallit Nunaat – wie indigene Einwohner ihr Eiland nennen – gehört der dänischen Krone. Diese hatt...