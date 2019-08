Modis Triumphrede

Narendra Modi sieht sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Diesen Eindruck konnte jeder angesichts der Rede des indischen Premiers zum Unabhängigkeitstag am Donnerstag in Delhi gewinnen. Darin ging der Regierungschef erwartungsgemäß auf die jüngsten Entwicklungen in der Region Kaschmir ein. Die Aufhebung der in Artikel 370 der Verfassung festgelegten weitreichenden Autonomie des Bundesstaats Jammu und Kaschmir vor zehn Tagen hatte nicht nur den seit 1947 mit dem westlichen Nachbarn Pakistan bestehenden Konflikt neu angeheizt, sondern auch die Situation für die im indischen Teil Kaschmirs lebende Bevölkerung verschärft.

Nachdem beide Häuser des Parlaments den Vorstoß der Regierung, die Sonderstellung des mehrheitlich von Muslimen bewohnten Gebiets abzuschaffen, mit einer Zweidrittelmehrheit gebilligt hatten, sei Indien endlich eine wahre Nation, so ein triumphaler Modi. Innerhalb von nur zehn Wochen nach Beginn der neuen Amtszeit habe seine Regierung diesen ...