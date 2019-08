Rotes Tandem und linker Vorsprung

Seit dem Anschluss der DDR stellt die SPD in Brandenburg den Ministerpräsidenten. Bisher haben sie alle aus gesundheitlichen Gründen das Amt geräumt und wurden vom jeweiligen Stellvertreter beerbt. Mit dieser Tradition könnte nach der Landtagswahl am 1. September Schluss sein. Denn den Ergebnissen einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge liegt die SPD mit 17 Prozent – ein Absturz um 14,9 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2014 – auf demselben Niveau wie die CDU (18 Prozent) und Bündnis 90/Die Grünen (16 Prozent). Der Regierungspartner Die Linke landet bei 14 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters am vergangenen Freitag berichtete.

Eine von der SPD angeführte Koalition mit Linken und Grünen käme laut Umfrage auf 47 Prozent der Stimmen. Diese Option werde innerhalb der beiden Regierungsparteien SPD und Linke »von vielen fav...