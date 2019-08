Leitung besetzt

Nachdem der Öffentlichkeit im Juli die weitreichenden Entschädigungs- und Rückgabeforderungen der Hohenzollern bekannt wurden (jW berichtete), formieren sich in Brandenburg, wo am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird, die Gegenkräfte. Eine Wiederholung des Volksbegehrens für die entschädigungslose Enteignung der ehemaligen Fürstenhäuser, das auf Initiative der KPD 1926 Millionen Menschen mobilisierte, wird das Land zwar nicht erleben. Aber die Linkspartei hat am Donnerstag immerhin eine landesweite Volksinitiative unter dem Motto »Keine Geschenke des Volkes an die Erben der Hohenzollern-Dynastie« gestartet.

Vor dem symbolträchtigen Eingang zum Postdamer Neuen Garten, in dem das Schloss Cecilienhof steht, rief die Spitze der Brandenburger Linkspartei am Donnerstag vormittag dazu auf, die aktuellen Forderungen der Hohenzollern durch staatliche Stellen zurückweisen zu lassen: »Dazu soll der Landtag als politische Vertretung aller Brandenburgerinnen un...