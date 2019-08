Die ewige Misere

»Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege« kündigt Christoph Hein im Untertitel des schmalen Bandes »Gegenlauschangriff« an, der vor einigen Wochen zu seinem 75. Geburtstag erschienen ist. In fast allen Texten geht es um: Hein. Die Sammlung ist beinahe eine Autobiographie in Episodenform. Sie reicht bis in die Gegenwart. Zwei Drittel behandeln das Leben in der DDR, und am Ende stehen die Folgen, die ihr Anschluss an den siegreichen Westen hatte. Hein kennt die Literaturgeschichte. Vorbild für den Untertitel ist offensichtlich Heinrich v. Kleists »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege«, 1810 veröffentlicht als Appell, die Niederlage gegen Napoleon auszuwetzen. Es geht also um eine Sache, die noch nicht abgeschlossen ist, mithin um Politik. Und es geht um die Frage nach literarischen Gattungen, die also an dieser Stelle politisch ist.

Die Anekdote gibt ein – wahres oder erfundenes – Ereignis wieder. Dieses Ereignis charakterisiert einen Sach...